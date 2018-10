Calibro 35 live giovedì all'Hall di Padova

I Calibro 35 sono un supergruppo funk-jazz italiano formatosi nel 2007 a Milano. Il loro sound è ispirato dalle colonne sonore di molti film di genere poliziottesco tipici dell'Italia degli anni settanta. A dieci anni dal loro esordio Calibro 35 pubblicano il loro sesto album in studio. “Decade”, uscito il 2 febbraio per la label milanese Record Kicks, più che una celebrazione è una time capsule, in cui la band ha inserito tutti gli elementi di cui si è composta la sua storia finora, per volgere lo sguardo in avanti.

Apputamento con la band all'Hall di Padova giovedì 8 novembre alle ore 21.30.

Biglietti

Posto unico 18.10 euro

