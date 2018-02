Calicanto in concerto al teatro Don Bosco

Al teatro Don Bosco il gruppo folk padovano più popolare d’Europa, i Calicanto, si esibiranno con un repertorio tratto dalla tradizione musicale della costa adriatica (veneta, dalmata, istriana) e non solo.

Con Claudia Ferronato (voce), Roberto Tombesi (voce, organetto, mandola), Giancarlo Tombesi (contrabbasso), Francesco Ganassin (clarinetti, ocarine), Alessandro Arcolin (batteria, voce), Alessandro Tombesi (arpa, oboe, melodica).

Concerto patrocinato dal Comune di Padova a favore dell’associazione Tutela Ambiente Salute Padova.

Biglietti

Prevendite:

Tabaccheria Daniela, via Dal Pozzo, 18 - Padova

Xle SoRelle, via Facciolati, 107 - Padova

Cartolibreria Forcellini, via Prosdocimi, 102 - Padova

Soranzo Gioielli, via Guizza, 238 - Padova

Informazioni

naturamusicale@gmail.com​

349.4119548