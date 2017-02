"Calici&Cappelli", degustazioni e musica a Monselice

Sorsi d'Arte e Duck&Sheep presentano "Calici&Cappelli. Musica e spettacolo tra i sapori fruttati di Bacco", in programma venerdì 3 marzo alle ore 20.30 al Tavern di Villa Corner a Monselice.

Una raffinata degustazione di vini selezionati accompagnata da piatti che stuzzicano il palato.

Una location elegante per immergersi in un'atmosfera suggestiva.

Una serata speciale per lasciarsi trasportare da musiche seducenti e abbandonarsi a suoni e parole.

Dall'incontro tra Sorsi d'Arte e Duck&Sheep Event Organiser è nata la manifestazione che sarà non una semplice festa, ma un'occasione per scoprire quattro diverse realtà, fortemente legate ai colli Euganei.

Quattro cantine vi faranno assaggiare i loro vini migliori, accuratamente selezionati e accompagnati da un ricco buffet, curato dal ristorante Tavern di Villa Corner di Monselice.

La serata sarà ricca di sorprese e si concluderà in pista, danzando sulle note fruttate di Bacco.

DETTAGLI

Costo della serata: 35 euro (comprensivi di quattro degustazioni, buffet e intrattenimento).

Posti limitati, prenotazione obbligatoria specificando nome e cognome dei partecipanti.

Pagamento: bonifico bancario anticipato all'IBAN IT39R0359901899050188529246 inserendo come intestatario "Associazione di promozione Sociale Sorsi d'Arte" e provvedendo poi a inviare un'email con la contabile dell'ordine di bonifico a sorsidarte@gmail.com.

Prima di effettuare il pagamento attendere conferma dell'avvenuta prenotazione.

Una volta effettuata la prenotazione e il relativo pagamento dell'intera quota, in caso di impossibilità a partecipare, la disdetta deve essere comunicata entro e non oltre giovedì 23 febbraio via a sorsidarte@gmail.com; verrà rimborsato il solo importo di euro 15.

Dress code: gradito abbigliamento elegante.

PRENOTAZIONI

Per prenotazioni e informazioni: sorsidarte@gmail.com - Stella 349.8921209 - Giovanni 347.0045750.