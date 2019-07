"Calici sotto le Mura" 2019 a Montagnana

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/371999630094808/

Torna nella sua terza edizione “Calici sotto le mura 2019”

📍Montagnana (PD)📍

Evento benefico-enogastronomico

26-27-28-29 luglio a partire dalle ore 19.

Dettagli

Nella suggestiva cornice delle Mura Sud, vini e birre di qualità, rigorosamente serviti nei calici, e i prodotti tipici del territorio sposeranno la causa della solidarietà e l’impegno per la ricerca, dando vita a quattro emozionanti serate.

Vi aspettano:

L'impareggiabile fascino della città murata 🏰

Un'ampia scelta di vini locali, nazionali ed internazionali 🥂🍷

Numerosi consorzi di birre artigianali 🍻

Leccornie dolci e salate 🥐🍔

Pizza artigianale 🍕

Formaggi e salumi del territorio 🥓🧀

Prelibatezze a base di carne equina 🥩

Gustosi gelati e frutta fresca 🍨

Show cooking 👩🏻‍🍳🥗

Aperitif corner 🍸🍹

Intrattenimento musicale 🎶🎵

Attività per i bambini 🤹‍♂🎨

E... Tanto altro ancora!

L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza per la ricerca sulla malattie rare, in memoria di Chiara Gemmo.

Tutti per Chiara Onlus è un associazione senza fini di lucro con sede a Montagnana (PD) formata dagli amici e conoscenti di Chiara Gemmo, giovane ricercatrice di 26 anni scomparsa in un tragico incidente in Bolivia nel luglio 2016.