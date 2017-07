Dal 28 al 30 luglio l'associazione no-profit Tutti per Chiara organizza la prima edizione di "Calici sotto le mura" a Montagnana, tutte le sere a partire dalle 19.

La manifestazione si tiene in piazza San Francesco e lungo le mura di via Mure Sud.

Si tratta del primo evento in ricordo di Chiara Gemmo, il cui scopo è raccogliere fondi per continuare la ricerca sulla Talassemia iniziata da Chiara.

PROGRAMMA

Il programma di ogni serata, dalle 19 alle 24, prevederà:

degustazione vini pregiati veneti con sommelier professionisti dedicati (F.I.S.A.R. di Padova)

degustazione di birre artigianali

“spunciotti” con prodotti tipici del territorio

l’intrattenimento di un gruppo musicale

Per l’occasione, l’associazione Murabilia terrà aperto l'ufficio turistico: sarà quindi possibile accedere al Mastio di Ezzelino e ammirare il fascino della città dai suoi quaranta metri d'altezza.

INFORMAZIONI

Pagina Facebook https://www.facebook.com/ tuttiperchiaragemmo/

https://www.facebook.com/events/1803382636658363/

