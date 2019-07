Calici di stelle cadenti al parco Buzzaccarini

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/546533289215321/

🌟Una notte di Stelle con i telescopi 🔭del Planetario di Padova.

L’astrofilo Marco Bregolato e l'astrofisico Luca Nobili ci condurranno in un viaggio tra Orientiring 🌟stellare e visione dei pianeti... aspettando le stelle cadenti...🌟

Ingresso

Ingresso: 10 euro.

Comprende: calice di 🥤vino, Orientiring 🌟stellare, visione con il telescopio🔭, animazioni✌.

Pacchetto cena e visione stellare:

pizza 🍕 Margherita/Diavola/Viennese+bibita🍺piccola

17 euro

*Sorprese Assicurate

Dalle 21 alle 24.

Dettagli

💫Portate con voi una copertina per stendervi nel prato... a disposizione sedie per chi non può stendersi!

Parco Buzzaccarini - Boschetto dei Frati Monselice

Prenotazione

🔜Evento a numero chiuso di partecipanti

Prenotazioni al 📱3294597607 Giada

📩 giada@macaone.it

Info web

