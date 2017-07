Calici in Villa a Galliera Veneta

Sabato 29 e domenica 30 luglio torna con l'ottava edizione la manifestazione Calici in Villa, dalle ore 18 alle ore 23

nel parco storico di villa Cappello detta Imperiale a Galliera Veneta.

Giunta all'ottava edizione e nata dalla volontà di un gruppo di amici di unire la passione per l’arte vitivinicola e il desiderio di valorizzare lo splendido parco storico di Villa Imperiale, "Calici in Villa" è diventata l’occasione imperdibile per chi vuole conoscere e apprezzare prestigiose cantine selezionate dal comitato organizzatore.

Due giorni nei quali si potranno degustare vini veneti di qualità, conoscendo i luoghi di origine e i produttori, ognuno con le proprie caratteristiche e peculiarità che rendono unico il loro prodotto.

BIGLIETTI

Ingresso parco e manifestazione: gratuito

Cinque degustazioni di vino + bicchiere + tracolla: 8 euro

Un assaggio gastronomico

INFORMAZIONI

http://www.comune.gallieraveneta.pd.it/c028039/po/mostra_news.php?id=559&area=H​

https://www.facebook.com/CaliciinVilla/

Gallery