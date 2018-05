Premiazione in Orto Botanico della Call for ideas, 115 idee per il 2022

Sono ben 115 le proposte arrivate al concorso di idee con cui l’Università di Padova ha scelto di inaugurare il cammino di avvicinamento verso il 2022, anno in cui compirà 800 anni. Un traguardo straordinario, in occasione del quale il nostro Ateneo ha indetto un concorso di idee aperto a tutti coloro che si sentono parte della sua storia e dei suoi valori e ne condividono i principi di inclusione, rispetto e libertà di parola, di studio e di ricerca.

Dopo l’invito alla creazione collettiva con Rosario Rizzuto, Magnifico Rettore dell’Università di Padova, l’attrice Teresa Mannino e il conduttore radiofonico Massimo Cirri nell’evento di apertura che si è tenuto il 14 marzo nell’Aula Magna di Palazzo Bo, sono pervenute all’università proposte di ogni tipo: app per smartphone, slogan efficaci, idee grafiche e percorsi turistici. Il concorso Call for ideas, per scelta, è stato aperto a tutta la società civile senza limite di età e di provenienza e, volutamente, le proposte potevano essere declinate liberamente spaziando tra iniziative nell’ambito della comunicazione, della cultura, della divulgazione scientifica e di ogni altra azione idonea a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e ideale dell’Università di Padova.

Giovedì 31 maggio alle ore 15 in Orto botanico si terrà una grande festa della creatività per proclamare i vincitori, alla quale partecipano Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università di Padova, Telmo Pievani, delegato per il progetto comunicazione istituzionale, l’attore e cantante Lorenzo Baglioni e la pubblicitaria Annamaria Testa che consegneranno i premi messi a disposizione dalle associazioni degli Amici e degli Alumni dell’Università di Padova.

Prenotazione al sito http://www.unipd.it/prenotazione-800idee-premiazione

Info web

http://ilbolive.unipd.it/it/800-anni-unipd-chiuso-bando-call-ideas-premiazioni-allorto-botanico