Al Caffè Pedrocchi la presentazione del volume “Callipo dal 1913”

Il parallelismo tra Calabria e Veneto torna negli appuntamenti dell’Associazione Calabresi Veneto. L’associazione che ha come scopo principale la promozione e valorizzazione della cultura, l’arte, la storia delle terre di Calabria, in questa occasione, con l’intento di far conoscere ed apprezzare oltre la bellezza e la cultura della Regione meridionale, ha voluto portare come nuovo punto di vista quello delle imprese virtuose. Un tema che accomuna il tessuto imprenditoriale Veneto con una delle realtà eccellenti per vocazione della Calabria, Callipo Conserve Alimentari. Un caso aziendale di successo che ha attraversato oltre un secolo di storia ed è stato immortalato nella pubblicazione “Callipo dal 1913”.

Il volume, affidato alla penna di Gianfranco Manfredi e pubblicato dall’editore Rubbettino, sarà presentato il 27 ottobre alle ore 10.30 presso lo storico Caffe Pedrocchi (Sala Verde – Via VIII Febbraio, 15 Padova). Il compito di condurre il pubblico nel mondo Callipo è affidato ad Alberto Gotardo, opinionista radiofonico per “La zanzara “ e Morning Show” e vedrà l’intervento di Giacinto e Filippo Maria Callipo, rappresentanti della quinta generazione.

Un viaggio lungo 106 anni attraverso la vicenda di un brand diventato un simbolo di imprenditoria sana e illuminata in un territorio difficile e pieno di contrasti, riconosciuto come il volto nobile del meridione produttivo e che, come le eccellenze del Veneto, si distingue per una “governance aziendale” efficace, efficiente e volta a creare valore sul territorio in cui opera.

Il libro rappresenta una sorta di testamento, nero su bianco, che sancisce la volontà condivisa da cinque generazioni di non tradire mai la filosofia del fondatore, “la qualità innanzitutto”, non solo un principio a cui ispirarsi ma un modo di essere che, come allora, continua ad essere anche oggi un punto cardine intorno a cui ruota tutta l’attività del Gruppo.

Il Gruppo Callipo è costituito da 6 aziende che occupano complessivamente circa 400 addetti (Callipo Group Srl, Giacinto Callipo Conserve Alimentari Spa, Popilia Srl, Callipo Gelateria Srl, Callipo Sport Srl e Callipo Turismo Srl). La Giacinto Callipo Conserve Alimentari SpA è una delle eccellenze italiane con una storia di 106 anni. L’azienda è stata fondata nel 1913 a Pizzo Calabro (VV) e oggi è guidata dal Cavaliere del Lavoro Filippo Callipo, affiancato dai figli Giacinto e Filippo Maria che rappresentano la quinta generazione della famiglia. Il vero punto di forza della Callipo è la lavorazione del tonno, effettuata completamente in Italia a partire dal pesce intero. Lo stabilimento produttivo dell’azienda è a Maierato (VV), si estende su una superficie di circa 34.000 mq, 9.000 dei quali coperti, e offre un’immagine di modernità ed efficienza per l’avanzata tecnologia degli impianti e delle attrezzature. www.callipogroup.com

