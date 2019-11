"Calore", il Festival internazionale di danza Lasciateci sognare al teatro "Quirino De Giorgio"

#Tempopresente 2019-2020. "Calore", compagnia di danza Enzo Cosimi - Nuovo apputamento con la rassegna #Tempopresente 2019-2020 a Vigonza. Domenica 10 novembre, ore 20, al teatro "Quirino De Giorgio" in scena "Calore", della compagnia di danza Enzo Cosimi

#Tempopresente 2019-20 ospita il XVI Festival internazionale di Danza Lasciateci sognare

"Calore"

Compagnia di danza Enzo Cosimi

Regia, coreografia, scena, costumi: Enzo Cosimi con Francesco Marilungo, Riccardo Olivier, Francesca Penzo, Alice Raffaelli. Musiche (a cura di Enzo Cosimi) Glenn Branca, Benjamin Britten, Liquid-liquid, Chris Watson. Musica popolare africana, disegno, luci Stefano Pirandello nell’ambito del progetto Ric.ci – Reconstruction Italian Contemporary Choreography anni ottantanovanta. Ideazione e direzione artistica Marinella Guatterini

Lo spettacolo non è adatto ai bambini

Calore, il primo lavoro coreografico di Enzo Cosimi, debutta a Roma nel settembre del 1982. Impostato su un’energia vigorosa e ritmi serratissimi, era nato per interpreti non-danzatori, pur riconoscendosi in pieno in una scrittura di danza. Cosimi scriveva: la realtà è devastata da gelide atmosfere, pensiamo di voler “annusare” una nuova aria, un nuovo vento in cui l’energia nel suo ritornare al nulla senza illusione, abbia come qualità un senso di profonda serenità, di caldo, di calma relativa. Lo spettacolo è un viaggio visionario dove all’interprete è richiesto un processo di regressione che serve come traccia per disegnare un’età dell’infanzia e dell’adolescenza infinita. Giuseppe Bartolucci scriveva: qui la ginnastica e la danza si fanno avanti e vengono corrose, il sudore è accettato come passaggio, la fisicità è fatta pervadere di accensioni a catena e senza fine.

Biglietti

7 euro interi – 5 euro Over 65, studenti universitari e iscritti scuole danza

Vendita biglietti il giorno stesso dello spettacolo presso il teatro dalle ore 18.

Vi ricordiamo che gli abbonamenti 5 spettacoli e i carnet 3 spettacoli per bambini e famiglie sono acquistabili presso il Teatro Comunale i giorni 8 Novembre ore 17-19, 9 Novembre 10-12.30, 16 novembre ore 17-19.

Info

Prenotazioni info@echidnacultura.it. Tel 3711926476 - 3409446568

Per info https://www.facebook.com/ events/2527337707299883/, https://twitter.com/ Lasferadanza/, https://www.instagram.com/p/ B4cEGi3oOzD/