“Una calza a salire e una calza a scendere”, spettacolo al Teatro San Carlo dell’Arcella

Lo spettacolo porta in scena la storia di oltre 2000 donne della Carnia che, durante la Grande Guerra, si offrirono volontarie per rifornire le prime linee e così, ogni giorno, per ventisei mesi, si caricavano sulle spalle 30-40 chili di rifornimenti, munizioni, cibo, medicinali, ecc.

Scarica la locandina dello spettacolo

In particolare viene raccontata la storia di Maria Plozner Mentil, madre di 4 figli che fu colpita a morte mentre faceva la portatrice, alla quale è stata assegnata la medaglia d’oro.

Spettacolo della compagnia Teatro della Gran Guardi, con Eleonora Fontana e Davide Peron, realizzato da un’idea di Chiara D’Ambros.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Appuntamento al al Teatro San Carlo dell’Arcella, via Carlo Agostini, il 21 dicembre alle ore 21. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni

Micaela, cell. 393 9812287

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1198866550263840/