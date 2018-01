Primo in contro del corso "Cambiare si può se sai come" nella sede di Bussola Segreta

La Bussola Segreta organizza un ciclo di quattro incontri, tra febbraio e marzo, con cadenza settimanale, dedicato al cambiamento del proprio stile di vita.

Per quale motivo a volte si vorrebbe cambiare un proprio comportamento senza però riuscirci? Perché cambiare costa fatica!

Per questo motivo servono valide ragioni che permettano di pensare che ne valga la pena.

Il fattore predominante per raggiungere o mantenere uno stile di vita sano è la motivazione: fumo, alcol, alimentazione, attività fisica, a volte non sono comportamenti su cui si pone la giusta attenzione. Il problema è trovare le giuste motivazioni.

Il cambiamento dipende perciò da quanto una persona è motivata, intenzionata e capace, anche se il percorso è tutt’altro che lineare o unidirezionale. Questo stato può essere influenzato dall’intervento che una persona è disponibile a ricevere come aiuto.

La motivazione al cambiamento insegna a:

osservare i pensieri,

distinguere gli aspetti emotivi dagli stimoli della dipendenza,

accettare le proprie emozioni,

essere consapevoli dei propri processi di pensiero,

imparare nuove modalità di interazione con ciò che desideriamo cambiare.

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono liberarsi dai vecchi schemi e comportamenti, proporsi nuovi sani obiettivi, imparare un metodo soddisfacente e con risultati tangibili, conoscere il vero livello di motivazione interiore al cambiamento.

OBIETTIVI

insegnare un metodo sempre applicabile,;

insegnare una nuova funzionale modalità di interazione con cibo, fumo, l'alcol, l'attività fisica;

insegnare a riconoscere e a trattare in modo funzionale i fenomeni del corpo e della mente, in modo daesserne consapevoli nel momento stesso in cui si verificano.

DIDATTICA

Il corso prevede quattro incontri, della durata di due ore ciascuno, con cadenza settimanale per i primi tre incontri e con un ultimo intervallo di quattordici giorni tra il terzo e il quarto incontro.

Tra una settimana e l’altra sarà possibile interagire via e-mail e ricevere risposta per eventuali dubbi e/o perplessità, nonchè precisazioni utili al raggiungimento dell'obiettivo.

Conduce la dottoressa Federica Tognazzo, psicologa, psicoterapeuta ed esperta nella motivazione al cambiamento di comportamenti problematici per la salute.

CALENDARIO

Martedì 6 febbraio, ore 20.30

Perchè dovrei? L'informazione e le emozioni che predispongono il cambiamento

Martedì 13 febbraio, ore 20.30

Lo faccio, non lo faccio. Per chi e perchè?

Martedì 20 febbraio, ore 20.30

Ho deciso. Ma quanto mi costa?

Martedì 6 marzo, ore 20.30

Sono pronto, pianifico il cambiamento. Ce la farò? Come evitare le ricadute.

COSTI E ISCRIZIONI

Il corso ha un costo di 149 euro per i tesserati Bussola Segreta Associazione Culturale Scientifica.

I non tesserati dovranno sostenere l'iscrizione annuale al costo di 10 euro.

L’attestato di partecipazione sarà disponibile alla fine del corso.

Il termine di iscrizione massimo coincide con il termine dei dieci posti disponibili.