Cambiscena Improvvisazione teatrale: "B.L.U.E." al teatro ai Colli

Associazione culturale Cambiscena presenta 6 serate di spettacoli con la presenza di oltre 30 improvvisatori da tutta Italia per mettere in scena la magia del Teatro irripetibile.

Sabato 6 ottobre

B.L.U.E.

Inizio spettacoli ore 21

Musical completamente improvvisato

Uno spettacolo ispirato alle atmosfere di Broadway. Storie emozionanti, personaggi memorabili, canzoni appassionanti e coreografie decisamente coraggiose! Ogni cosa è creata “out of the blue” (al momento) per un musical mai visto prima. E che mai più rivedrete.

Lo spettacolo è inserito all’interno della rassegna “PADOVA è MUSICAL” organizzata da Teatro Fuori Rotta.

• Sabato 27 ottobre - ore 21- Microscopera - di Teatro a Molla

• Sabato 10 novembre - ore 21 - Pesci rossi – di Compagnia CambiScena

• Sabato 24 novembre - ore 21 - L’inedito di William Shakespeare - di Quinta di Copertina

• Domenica 16 dicembre - 20 - Christmas Impro'

Info e prenotazioni:

www.ceunavolta.it, www.cambiscena.it

https://www.facebook.com/events/1132225973601028/

