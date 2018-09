Cambiscena Improvvisazione teatrale: "Christmas Impro'" al teatro ai Colli

Associazione culturale Cambiscena presenta 6 serate di spettacoli con la presenza di oltre 30 improvvisatori da tutta Italia per mettere in scena la magia del Teatro irripetibile.

Scopri tutti gli spettacoli della rassegna Cambiscena

Sabato 16 dicembre

Christmas Imprò

Inizio spettacoli ore 21

Musical completamente improvvisato

Uno spettacolo ispirato alle atmosfere di Broadway. Storie emozionanti, personaggi memorabili, canzoni appassionanti e coreografie decisamente coraggiose! Ogni cosa è creata “out of the blue” (al momento) per un musical mai visto prima. E che mai più rivedrete.

Lo spettacolo è inserito all’interno della rassegna “PADOVA è MUSICAL” organizzata da Teatro Fuori Rotta.

Info e prenotazioni:

www.ceunavolta.it, www.cambiscena.it

https://www.facebook.com/events/1839985399429962/

