Cambiscena Improvvisazione teatrale: "Christmas Impro'" al teatro ai Colli

CambiScena Improvvisazione Teatrale presenta:

C'e' una volta - Rassegna di Improvvisazione Teatrale 2019

Sabato 21 dicembre

inizio spettacolo ore 21 - Teatro ai colli (Via Monte Lozzo, 16 – Padova)

Christmas impro'

della Compagnia Teatrale Cambiscena

Anche a Natale l’improvvisazione teatrale diventa sfida! Due squadre di attori competono a colpi di teatro, senza testo e armati della sola fantasia, improvvisano personaggi, situazioni e storie sempre diverse coinvolgendo il pubblico che diventa il vero protagonista e il giudice assoluto di questa sfida-spettacolo.

Con Andrea Masiero, Claudia Gafà, Elisa Dalla Longa, Francesco Fontanieri, Giovanni Bisazza, Lucio Bustaffa, Nicoletta Malerba, Paolo Facco, Silvia Carnio, Stefano Bianco

Musiche dal vivo di Fabio Pavan

Biglietti

12 euro interi (riduzione di 2 euro se prenoti QUI).

10 euro ridotto studenti universitari (riduzione di 2 euro se prenoti QUI).

6 euro ridotto minori di 14 anni (compresi).

6 euro ridotto soci CambiScena, Improteatro, Teatro a Molla, Rabbit Hole, Eiteam.

Omaggio disabili e accompagnatori, minori di 3 anni (se non occupano il posto).

Prenotazioni online

Le prenotazioni si accettano solo online.

Sono valide solo le prenotazioni che riceveranno conferma.

Le prenotazioni online vanno effettuate entro le ore 24 del venerdì precedente al sabato di spettacolo. I biglietti prenotati vanno ritirati entro le ore 20.30 del sabato di spettacolo presso la biglietteria del Teatro ai Colli.

Acquisto biglietti

La sera stessa dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro ai Colli. Apertura biglietteria il sabato alle ore 19:30.

Cos’è il teatro di improvvisazione?

Per molti "improvvisazione" è approssimazione e impreparazione. Per noi è ispirazione estemporanea, un mondo di storie e personaggi creati dal nulla, un imprevedibile gioco delle parti che sorprende e risveglia la voglia di inventare. I meccanismi dell’improvvisazione teatrale sono un ottimo metodo per imparare a “giocare bene” sul palco come nella vita: l’ascolto, il divertimento, la spontaneità, il gruppo, il rischio, l’attenzione, la fantasia...

C'è Una Volta - Rassegna di improvvisazione teatrale 2019

Ogni anno CambiScena chiama sul palco del Teatro ai Colli attori e improvvisatori da tutta Italia e mette in scena, assieme al pubblico, la magia del teatro irripetibile.

La Rassegna con la direzione artistica della stessa Associazione Culturale CambiScena è organizzata in collaborazione con Teatro Fuori Rotta e con il patrocinio dell'associazione nazionale di improvvisazione teatrale Improteatro e della U.I.L.T. - Unione Italiana Libero Teatro.

Info

3490683830 - info@cambiscena.it - www.ceunavolta.it - www.cambiscena.it - facebook.com/cambiscena– instagram.com/cambiscena

