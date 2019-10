Cambiscena: "Le folli pagine del diario gotico del dottor Van Halen" al teatro ai Colli

CambiScena Improvvisazione Teatrale presenta:

C'è Una Volta - Rassegna di Improvvisazione Teatrale 2019

Sabato 26 ottobre

inizio spettacolo ore 21 - Teatro ai Colli (Via Monte Lozzo, 16 – Padova)

Le folli pagine del diario gotico del dottor Van Halen

della Compagnia Teatrale Teatro a molla

Secoli fa, le menti immorali dietro al Teatro a Molla diedero vita al Dottor Van Halen, esperto di occulto ispirato a H.P. Lovecraft. Oggi, le perdute pagine del suo diario tornano alla luce per evocare le più recondite e sinistre paure che albergano nell'animo umano. Ad Halloween le risate si tingono del colore della paura.

Con Antonio Contartese, Antonio Vulpio, Daniele Mazzacurati, Luca Gnerucci, Olli Rasin

Biglietti

12 euro interi (riduzione di 2 euro se prenoti su www.cambiscena.it).

10 euro ridotto studenti universitari (riduzione di 2 euro se prenoti su www.cambiscena.it).

6 euro ridotto minori di 14 anni (compresi).

6 euro ridotto soci CambiScena, Improteatro, Teatro a Molla, Rabbit Hole, Eiteam.

Omaggio disabili e accompagnatori, minori di 3 anni (se non occupano il posto).



Prenotazioni Online

Le prenotazioni si accettano solo online dal sito www.cambiscena.it.

Sono valide solo le prenotazioni che riceveranno conferma.

Le prenotazioni online vanno effettuate entro le ore 24 del venerdì precedente al sabato di spettacolo. I biglietti prenotati vanno ritirati entro le ore 20:30 del sabato di spettacolo presso la biglietteria del Teatro ai Colli.



Acquisto biglietti

La sera stessa dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro ai Colli. Apertura biglietteria il sabato alle ore 19:30.

Cos’è il teatro di improvvisazione?

Per molti "improvvisazione" è approssimazione e impreparazione. Per noi è ispirazione estemporanea, un mondo di storie e personaggi creati dal nulla, un imprevedibile gioco delle parti che sorprende e risveglia la voglia di inventare. I meccanismi dell’improvvisazione teatrale sono un ottimo metodo per imparare a “giocare bene” sul palco come nella vita: l’ascolto, il divertimento, la spontaneità, il gruppo, il rischio,

l’attenzione, la fantasia...

C'è una volta - Rassegna di Improvvisazione Teatrale 2019

Ogni anno CambiScena chiama sul palco del Teatro ai Colli attori e improvvisatori da tutta Italia e mette in scena, assieme al pubblico, la magia del teatro irripetibile.

La Rassegna con la direzione artistica della stessa Associazione Culturale CambiScena è organizzata in collaborazione con Teatro Fuori Rotta e con il patrocinio dell'associazione nazionale di improvvisazione teatrale Improteatro e della U.I.L.T. - Unione Italiana Libero Teatro.

Info

3490683830 - info@cambiscena.it - www.ceunavolta.it - www.cambiscena.it

facebook.com/cambiscena– instagram.com/cambiscena

