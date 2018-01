“Camilla, Giorgio e il Drago” al Corde Palco

Secondo spettacolo dell’anno per la rassegna dedicata alle famiglie di Corde Palco, lo spazio teatrale gestito dal Teatro Fuori Rotta nato da un progetto alle ex scuole Collodi di via Montà.

Domenica 4 febbraio, alle 16, lascia lo spazio alla Fondazione Aida per “Camilla, Giorgio e il Drago – una leggenda per chi ama la natura” con Gioele Peccenini e Stefania Carlesso, le musiche originali di Ugo Moro, la drammaturgia e la regia firmate da Pino Costalunga.

La fiaba, basata sulla Leggenda di San Giorgio e il Drago, promette di parlare ai bambini con un linguaggio comico e un tocco di poesia di temi importanti come la natura, il rispetto dell’ambiente e farli rendere consapevoli della necessità di preservare pulito e bello il nostro piccolo grande mondo. Camilla, quella che nell’antica leggenda è la Principessa Silene, uno strano e simpatico Rospo, che guarda caso si chiama Giorgio, nonché un maldestro e affamatissimo Cigno che sta per abbandonare il mefitico stagno e una Mosca antipatica che colleziona cacche, senza dimenticare il drago che vive in uno stagno pieno di rifiuti, sono i protagonisti della nostra storia. Sono tante le domande ed i problemi che dovranno affrontare per liberare il loro angolo di natura nuovamente vivibile.

INFORMAZIONI

CAMILLA GIORGIO E IL DRAGO Una leggenda per chi ama e rispetta la natura

di Fondazione Aida

Domenica 4 febbraio – ore 16 - Corde Palco (ex scuola Collodi) via Montà -Padova

Ingresso 4,50 euro

Info e prenotazioni: 327-7661425 – cordepalco@gmail.com

https://www.facebook.com/events/1947832808810982/