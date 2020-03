“Camilla, Giorgio e il drago”, famiglie al teatro ai Colli

Fondazione Aida presenta “Camilla, Giorgio e il Drago – una leggenda per chi ama la natura” con Gioele Peccenini e Stefania Carlesso, accompagnati sul palcoscenico dalle musiche originali di Ugo Moro, la drammaturgia e la regia firmate da Pino Costalunga.

La fiaba, basata sulla Leggenda di San Giorgio e il Drago, promette di parlare ai bambini con un linguaggio comico e un tocco di poesia di temi importanti come la natura, il rispetto dell’ambiente e farli rendere consapevoli della necessità di preservare pulito e bello il nostro piccolo grande mondo. Camilla, quella che nell’antica leggenda è la Principessa Silene, uno strano e simpatico Rospo, che guarda caso si chiama Giorgio, nonché un maldestro e affamatissimo Cigno, che sta per abbandonare il mefitico stagno e una Mosca antipatica che colleziona cacche, senza dimenticare il drago che vive tra i rifiuti, sono i protagonisti della nostra storia. Sono tante le domande ed i problemi che dovranno affrontare per liberare il loro angolo di natura nuovamente vivibile.

In breve

Teatro ai Colli (via Monte Lozzo – Padova)

Domenica 15 marzo 2020 ore 16.30

Camilla, Giorgio e il drago

Fondazione Aida

Biglietti e info

Ingresso 5 euro

Info e prenotazioni 3277661425

teatroaicolli@gmail.com

Info web

https://www.facebook.com/events/197911824769567/