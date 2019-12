"Camminata dei Babbi Natale", evento benefico a favore della famiglia del piccolo Gio a Camazzole

Domenica 22 dicembre l'Associazione Torre Amica di Camazzole organizza la prima edizione della " Camminata dei Babbi Natale ", una camminata omologata FIASP di 5 km per le vie del paese addobbato in perfetto clima natalizio. L'evento è organizzato dall'Associazione Torre Amica in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Carmignano di Brenta, Avis Camazzole, Calcio Camazzole,Associazione Giacche Verdi e Palestra Fisicamente Sport.

Il ricavato della camminata sarà destinato a sostegno della famiglia del piccolo Gio, nato con una rarissima malformazione( senza tibia ); Giovanni, bambino di 3 anni originario di Piazzola sul Brenta dopo l'operazione in Florida ha necessità di continuare a fare fisioterapia, molto costosa, per continuare a camminare.

Sarà possibile effettuare l'iscrizione alla camminata dalle 15 e 30 alle 16 e 30. La partenza sarà di gruppo e al momento dell'iscrizione verrà fornito un berretto di Babbo Natale.

All'arrivo tanta musica, divertimento, carrozza con cavalli per giro bimbi, cioccolata calda per tutti e Babbo Natale in persona.

Commenta entusiasta il Presidente dell'Associazione Torre Amica Christian Zacchia: «Con questa iniziativa siamo riusciti a far conciliare sport, volontariato, divertimento e soprattutto solidarietà. Sono orgoglioso di rappresentare tanti giovani che dedicano quotidianamente del tempo per la propria comunità. Un ringraziamento particolare anche al Vicesindaco Eric Pasqualon che ci supporta costantemente in ogni iniziativa».

https://www.facebook.com/events/805116023263134/

