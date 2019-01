"Camminata con gusto" alla scoperta della spiaggia della Boschettona e dei Casoni della Fogolana

VagoMato vi accompagna a scoprire la Saccisica... a piedi! Tre appuntamenti di Camminate con Gusto, la terza domenica del mese... a gennaio, febbraio e marzo.

Domenica 20 gennaio 1° appuntamento

Passeggiata accompagnata tra terra e laguna, alla scoperta della spiaggia della Boschettona e i Casoni della Fogolana con pranzo in esclusiva in uno dei Casoni.

Programma

9.30 - Ritrovo al Parcheggio Ristorante Giosuè, SS Romea, Codevigo

12.30 - Pranzo presso Casone della Fogolana

16 - Ritorno al punto di partenza

Costo

Quota euro 30 per persona - solo su prenotazione. La quota comprende:

pranzo con prodotti locali e bio, al Casone aperto in esclusiva per noi

accompagnamento e assistenza per la giornata

NB: pagamento anticipato direttamente a Villa Roberti (aperta ogni giorno dalle 9 alle 14 via Roma 94 Brugine tel. 392 5226296) o con bonifico (per info scrivere a info@vagomato.it)

*Quota bambini (fino a 8 anni) 15 euro

*in caso di annullamento evento la quota viene restituita o ci si può iscrivere a quello successivo (terza domenica di febbraio e marzo)

*mamme e bambini possono raggiungere il familiari direttamente al casone in macchina per pranzo

❤ Il menù della giornata:

🍴Zucca in saor

🍴orecchiette broccoli e pecorino,

🍴verdure di stagione saltate in padella alla Leo

🍴Formaggi con polenta

🍴Crostata della casa

🍴Vino bianco DOC dei Colli Euganei (Consorzio Vini Colli Euganei)

🍴Acqua e caffé

Le materie prime impiegate nella preparazione dei piatti provengono principalmente dal territorio della Saccisica e dall’area UNESCO “Venezia e la sua Laguna”. Tutte le verdure sono prodotte con metodo biologico. Il vino che vi proponiamo è prodotto nel Parco Regionale dei Colli Euganei, zona di eccellente vocazione vitivinicola della provincia di Padova.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1225891180911309/

