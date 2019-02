Camminata con gusto, da Polverara a Brugine, passando per la Masseria, con visita guidata al museo

Dopo il successo del primo appuntamento che ci ha visti all'avventura nella Valle Millecampi, VagoMato torna scoprire la Saccisica... a piedi!!!

Il secondo appuntamento ci porta nella tipica campagna veneta, tra corti e granari, scoli e rustici, filari e scuine.

Un percorso ad anello da Polverara, a Brugine, passando per La Masseria, con visita guidata al Museo. Il pranzo, realizzato da Caresà, ci aspetta nella Barchessa di Villa Roberti, aperta in esclusiva per noi!

Domenica 24 febbraio

ore 9.30 Ritrovo parcheggio cimitero in via S. Fidenzio, Polverara

ore 10.30 Visita in Masseria

ore 13 Pranzo

ore 16.30 ritorno al punto di partenza

Quota 30 euro per persona - solo su prenotazione

la quota comprende:

- Pranzo con prodotti locali e bio, in Barchessa, aperta in esclusiva per noi

- Visita guidata in Masseria

- accompagnamento e assistenza per la giornata

NB: pagamento anticipato direttamente a Villa Roberti (aperta ogni giorno dalle 9 alle 14 via Roma 94 Brugine tel. 392 5226296) o con Bonifico (per info scrivere a info@vagomato.it)

*Quota bambini (fino a 8 anni) 15 euro

*in caso di annullamento evento la quota viene restituita o ci si può iscrivere a quello successivo (terza domenica di marzo)



❤ Il menù della giornata:

🍴bis di saor di broccolo fiolaro e nocciola di treviso tardivo e mandorle, muffin salato di carota e ricotta affumicata con semi oleosi

🍴lasagna di zucca e funghi

🍴Frittata morbida di patate ed erbe aromatiche con contorno di broccolo padovano

🍰torta soffice di cacao e zucca violina

Info web

https://www.facebook.com/events/2382194242009029/