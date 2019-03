Camminata con gusto tra il fiume Brenta e il Bacchiglione

Continuano gli appuntamenti per scoprire la Saccisica... a piedi!

Il terzo e ultimo (per ora) appuntamento ci porta tra il fiume Brenta e Bacchiglione, un percorso ad anello da Correzzola all'Idrovora di Santa Margherita.

Domenica 24 marzo

ore 9.30 - Ritrovo parcheggio Chiesa di Correzzola (via Garibaldi)

ore 13 - Pranzo

ore 16.30 - Ritorno al punto di partenza

Quota euro 30 per persona - solo su prenotazione

la quota comprende:

Pranzo con prodotti locali, in sala della carbonaia, aperta in esclusiva per noi

Visita guidata all'Idrovora

accompagnamento e assistenza per la giornata

NB: pagamento anticipato direttamente a Villa Roberti (aperta ogni giorno dalle 9 alle 14 via Roma 94 Brugine tel. 392 5226296) o con Bonifico (per info scrivere a info@vagomato.it)

*Quota bambini (fino a 8 anni) 15 euro

Il menù della Giornata a breve!

