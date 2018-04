Camminata e degustazione sui colli Euganei

Viaggiare curiosi, agenzia di turismo locale sostenibile, propone una camminata con degustazione finale in un periodo di esplosione di colori e profumi. L'appuntamento è per domenica 29 aprile alle ore 9.30 con partenza dalle Cantine Bernardi di Torreglia.

Itinerario

Partendo dalle storiche Cantine Bernardi, antica corte agricola di origine rinascimentale al centro del borgo del Valorto, ci si dirigerà verso le pendici del monte Rua immersi nella lussureggiante vegetazione primaverile. Incontrerete durante la passeggiata il Roccolo Bonato antica testimonianza dell'attività dell'uccellagione praticata nei secoli scorsi sulle pendici dei colli Euganei. Lungo il percorso imparerete a riconoscere i colori e i profumi delle piante fiorite del mese di aprile. Prima del ritorno al punto di partenza ci si fermerà ad osservare l'antica pieve di Torreglia dalla quale si gode di un meraviglioso panorama verso est.

In chiusura, degustazione vini delle Cantine Bernardi con assaggi di prodotti locali.

Dettagli

Principalmente su sentieri collinari e strade secondarie

Difficoltà medio/facile, lunghezza totale 4,5 chilometri con dislivello totale di circa 180 metri con salite e discese

Durata prevista: circa 3 ore camminata e degustazione

Attrezzatura necessaria: abbigliamento "a cipolla", scarpe da trekking, borraccia di acqua, k-way in caso di pioggia, cappellino per il sole

Costo: 15 euro a persona, inclusa guida naturalistica, degustazione vini salle Cantine Bernardi, assicurazione, organizzazione tecnica.

Su richiesta con un supplemento, c'è la possibilità di fermarsi per pranzo alle Cantine Bernardi.

*** In caso di condizioni meteo avverse l'organizzazione si riserva la possibilità di cancellare la camminata, mentre la degustazione in cantina è comunque garantita al costo di 10 euro

Iscrizione

Prenotazione obbligatoria compilando la scheda al link https://form.jotformeu.com/80882169378370

Posti limitati

Informazioni

info@viaggiarecuriosi.com

328.4089272