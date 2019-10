Camminata e degustazione vini della Cantina il Pianzio

L'escursione del 2 novembre 2019 ci porterà sulle pendici del monte Rua dove ci immergeremo nella ricca vegetazione euganea che in alcuni punti lascerà spazio ai terrazzamenti dove da secoli si coltiva la vite e l'ulivo. Al termine della camminata è prevista un'appagante degustazione di vini presso la Cantina Il Pianzio produttori per passione.

Percorso: principalmente su strade campestri e strade asfaltate a bassa percorrenza.

Da dove partire: Azienda Il Pianzio, Via Pianzio 66, Galzignano Terme, parcheggio gratuito.

Quando partire: sabato 2 novembre ore 15.

Difficoltà: facile, lunghezza totale 6 km, dislivello totale di circa 350 metri

Durata prevista: circa 2 ore di camminata e 1 ora di degustazione

Da portare: scarponcini trekking, abbigliamento a cipolla, borraccia di acqua.

Costo: 18 euro a persona, inclusa guida naturalistica, degustazione vini abbinati a prodotti locali del territorio (formaggio e salumi) presso l’Azienda Il Pianzio, assicurazione e organizzazione tecnica.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Evento su prenotazione: per iscriversi, compilare la scheda al link

https://www.viaggiarecuriosi.com/it/iscrizione-esperienze-turistiche/

Per altre informazioni Viaggiare Curiosi, escursioni a piedi, in bici, in barca. Degustazioni vini. Noleggio bici con consegna.

Via Aureliana 50, Montegrotto Terme

Mail: info@viaggiarecuriosi.com

Tel. +39 328 4089272

In caso di condizioni meteo avverse, ci riserviamo la possibilità di cancellare la camminata, mentre la degustazione è comunque garantita al prezzo di 12 euro.