Camminata e degustazione dei vini della cantina Il Pianzio

In occasione della Festa della donna, concedetevi un po’ di tempo per voi per camminare all’aria aperta e fare una gradevole degustazione in compagnia. La nostra guida ci porterà sulle pendici del monte Rua dove ci immergeremo nella ricca vegetazione euganea che in alcuni punti lascerà spazio ai terrazzamenti dove da secoli si coltiva la vite e l’ulivo. Al termine della camminata è prevista un’appagante degustazione di vini con la presentazione della cantina presso Il Pianzio produttori per passione.

Percorso: principalmente su strade campestri e strade asfaltate a bassa percorrenza.

Difficoltà: facile-medio su sterrato anche con lievi salite e discese

Durata prevista: circa 2 ore di camminata e 1 ora di degustazione

Da portare: scarponcini trekking, abbigliamento a cipolla, borraccia di acqua.

Il costo include: guida naturalistica, degustazione vini presso l'Azienda Il Pianzio, assicurazione e organizzazione tecnica.

In caso di condizioni meteo avverse, ci riserviamo la possibilità di cancellare la camminata, mentre la degustazione è comunque garantita al prezzo di 12 euro.

Informazioni e contatti

Per iscriversi compilare la scheda al link sotto, i dati sono necessari a fini fiscali: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/iscrizione-esperienze-turistiche/.

Viaggiare Curiosi agenzia turismo sostenibile

Via Aureliana 50, 35036 Montegrotto Terme (PD

cell. 328 4089272

e-mail info@viaggiarecuriosi.com