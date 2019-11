Camminata "Muoviamoci! per il diabete" con partenza da piazza Capitaniato

In occasione della Giornata mondiale del diabete, i Lions padovani, in collaborazione con il centro nazionale sportivo Libertas Padova ed il Comitato Mura, organizzano la seconda edizione della camminata "Muoviamoci! per il diabete".

L'iniziativa intende promuovere la diffusione della cultura della prevenzione del diabete proponendo un'occasione per svolgere attività fisica alla portata di tutti.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Appuntamento domenica dalle 9 in Piazza Capitaniato. Partenza ore 10.

Iscrizioni

Le iscrizioni si effettuano in piazza Capitaniato il giorno stesso dell'evento.

Quota di iscrizione 10 euro (gratuito per bambini fino a 12 anni)

Per informazioni

Segreteria organizzativa

telefono 049 8752824 - 2273031

pagina Facebook

