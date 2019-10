Camminata per i colli e visita guidata a Villa dei Vescovi

Viaggiare curiosi il 3 novembre 2019 propone un pomeriggio ricco di arte e natura da vivere in compagnia con una camminata alla scoperta dei colli che abbracciano Villa dei Vescovi in compagnia di una guida naturalistica. Partendo dall’ingresso della splendida Villa dei Vescovi, andremo alla scoperta della ricca vegetazione che si incontra lungo le pendici dei monti Pirio e Solone. Un orto botanico a cielo aperto che stimolerà i nostri sensi attraverso la vista delle esuberanti fioriture di stagione, gli intensi profumi del nettare dei fiori e l’ascolto della brezza che scompiglia la tenera vegetazione primaverile.

Alla fine della camminata, faremo la visita guidata alla prestigiosa Villa dei Vescovi, una nobile residenza ispirata ai temi della classicità, che dialoga con il paesaggio esterno grazie agli affreschi delle sue logge e degli ambienti interni. Proprietà per secoli della Chiesa, oggi la Villa è gestita dal FAI Fondo ambiente italiano.

Percorso della camminata: principalmente su sentieri collinari e strade campestri

Ritrovo: Villa dei Vescovi, Via dei Vescovi 4, Luvigliano frazione di Torreglia (PD), si consiglia di parcheggiare in via Ferruzzi (cimitero di Luvigliano)

Quando: Domenica 3 novembre alle ore 14.30

Difficoltà: facile/medio, lunghezza totale 5 km

Durata prevista: 2 ore camminata più un’ora circa di visita alla Villa.

Attrezzatura necessaria: abbigliamento comodo, scarpe da trekking, borraccia di acqua.

Costo: 20 euro a persona, incluso ingresso Villa dei Vescovi con visita guidata, guida naturalistica assicurazione, organizzazione tecnica.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Evento su prenotazione. Per iscriversi, compilare la scheda al link

https://www.viaggiarecuriosi.com/it/iscrizione-esperienze-turistiche/. Posti limitati.

Evento Facebook

Per altre informazioni: Viaggiare Curiosi, escursioni a piedi, in bici, in barca. Degustazioni vini. Noleggio bici con consegna. Via Aureliana 50, Montegrotto Terme.

Mail: info@viaggiarecuriosi.com

tel. +39 328 4089272

In caso di condizioni meteo avverse, ci riserviamo la possibilità di cancellare la camminata, mentre l’ingresso il Villa è comunque garantito al costo di 11 euro.