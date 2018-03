Camminata e nordicwalking per la terza età agli impianti del CUS

Il Settore Servizi Sociali, ufficio attività creative terza età, organizza sei appuntamenti rivolti agli iscritti all’attività motoria in palestra, per camminare e mantenersi in forma.

SCOPRI LA RASSEGNA COMPLETA

Prossimi appuntamenti

Informazioni

Ufficio Attività creative terza età - Settore Servizi Sociali - Comune di Padova

via Giotto, 34 - Padova

049.651255

segreteriaterzaeta@comune.padova.it