Marcia “Camminiamo insieme a Medici con l’Africa 2018”

Medici con l’Africa Cuamm organizza la quarta edizione di “Camminiamo insieme a Medici con l’Africa”, una marcia non competitiva, che si snoda lungo le vie del centro città, per far conoscere il Cuamm e l’impegno con l’Africa.

Lungo il percorso sono previste delle tappe di riflessione e testimonianza in luoghi significativi della città.

Ad aprire la camminata le bande dell’Ambac - Associazione delle bande musicali.

Evento patrocinato dal Comune di Padova.

Dettagli

Partenza da Prato della Valle il 30 settembre alle ore 15.30.

Iscrizioni e costi

Per partecipare è necessario iscriversi con una delle seguenti modalità:

alla sede del Cuamm in via San Francesco, 126;

direttamente in Prato della Valle domenica 30 settembre;

tramite l’apposito modulo online.

L’iscrizione prevede un’offerta minima di 3 euro. ​In regalo la maglietta dell’evento.

Informazioni