"Camminiamo con Marco - #OSKY4AISM", palazzo Moroni sostiene la lotta contro la sclerosi multipla

Marco Togni, “Osky” per gli amici, è un volontario dell'associazione italiana Sclerosi multipla - Aism, ingegnere di 36 anni con la passione per il trekking, che sta realizzando un progetto dell'Aism di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla, sui diritti e l'inclusione sociale, in collaborazione con "Trenta ore per la vita".

Scarica il volantino dell'iniziativa

Marco sta effettuando un viaggio a piedi di 259 giorni e circa 6mila km, attraverso 18 regioni d'Italia, con l'obiettivo di far conoscere l'Aism e la sclerosi multipla. E' partito da Genova il 17 marzo e prevede di tornarci il prossimo 30 novembre.

A Padova

Anche Padova partecipa a questa iniziativa ospitando Marco che viene accolto dalla sezione Aism di Padova, dal sindaco di Padova, Sergio Giordani e dall'assessore allo sport Diego Bonavina.

Appuntamento lunedì 23 settembre alle ore 16 a Palazzo Moroni.

È possibile seguire il cammino di “Osky” in tempo reale sui social facebook e istragram.

L'evento ha il patrocinio del Comune di Padova.

Per informazioni

Aism - sezione provinciale di Padova

telefono 049 8974142

Email: aismpadova@aism.it