Campagna di tesseramento per Emergency a Padova

Sabato 5 e domenica 6 ottobre i volontari del Gruppo di Padova ti aspettano in piazza per raccontarti come poter sostenere il lavoro di Emergency, in occasione della "Campagna Tessera 2020". Il tuo contributo è fondamentale per finanziare gli ospedali e i centri sanitari in Afghanistan, Iraq, Sierra Leone, Sudan, Uganda e Italia.

Emergency lotta ogni giorno per garantire cure gratuite ed efficaci tra le vittime della guerra o della povertà. Sono oltre 10 milioni le persone curate in oltre 25 anni di lavoro.

Il tesseramento ti consente di fare la tua parte nel grande lavoro svolto da Emergency. Ti dà diritto inoltre ad avere la rivista trimestrale per tenerti in aggiornamento sulle attività svolte. Ti aspettiamo Sabato e Domenica dalle 10 alle 18.30 in Piazza della Frutta e Piazza delle Erbe a Padova.

Informazioni e contatti

Web: https://www.emergency.it/

- https://www.facebook.com/pg/gruppo.emergencypadova