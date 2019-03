Campagna “Treno verde” 2019 alla stazione di Padova

Legambiente e il gruppo Ferrovie dello Stato organizzano “Treno verde”, una campagna itinerante che si sposta nelle maggiori stazioni d’Italia per promuovere la mobilità sostenibile. Appuntamento dal 22 al 24 marzo.

Apertura della mostra al pubblico: venerdì e sabato dalle ore 16 alle 19, domenica dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 19

Treno verde è un vero e proprio laboratorio mobile composto da carrozze espositive con mostre, esperimenti e pannelli informativi, dedicati ai temi dell’energia, dell’inquinamento e dello sviluppo sostenibile.

Il treno sosta per tre giorni alla Stazione di Padova, proponendo visite guidate e attività di educazione ambientale rivolte alle scuole e ai cittadini, oltre ad incontri pubblici sui temi dell’inquinamento, della mobilità sostenibile e a zero emissioni.

Fra gli appuntamenti in programma, è prevista la premiazione del Comune di Padova per l’attivazione del servizio NightBus.

Il programma completo e gli orari di apertura della mostra alle scolaresche sono consultabili sul sito www.legambientepadova.it/treno_verde.

Per informazioni

Legambiente Padova

email circolo@legambientepadova.it

sito www.legambientepadova.it/treno_verde

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2310180722374143/

Dettagli da Legambiente

Il 22, 23 e 24 marzo sosterà a Padova il Treno Verde, la campagna itinerante realizzata da Legambiente e dal gruppo Ferrovie dello Stato: un vero e proprio laboratorio mobile composto da carrozze espositive con mostre, esperimenti e pannelli informativi, dedicati ai temi legati all’energia, all’inquinamento, ai cambiamenti climatici e allo sviluppo sostenibile.

Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Quanto incide il modo in cui ci muoviamo sull’emergenza climatica? E sulla nostra qualità della vita? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una nuova mobilità elettrica, leggera, condivisa?

A queste domande risponderà il Treno Verde: infatti durante la sosta del convoglio in città, verranno organizzate visite guidate e attività di educazione ambientale rivolte alle scuole e ai cittadini, mentre nella carrozza conferenze si terranno incontri pubblici sui temi dei dell’inquinamento, della mobilità a zero emissioni e delle best practices in tema di mobilità sostenibile. Per il programma completo e altre informazioni basta collegarsi al sito www.legambientepadova.it/treno_verde. L’ ingresso è gratuito.

Il treno è una vera e propria mostra itinerante in quattro carrozze. Nella prima sono approfonditi i rischi dell’inquinamento atmosferico ed acustico, ma anche come i trasporti incidono sulle nostre vite e sul clima. Nella seconda vengono esplorate soluzioni innovative, a zero emissioni ed inter-modalità. Nella terza il focus è sull’importanza del riciclo e riutilizzo dei pneumatici. Nella quarta si avrà la possibilità di riflettere insieme su come promuovere il cambiamento in prima persona, attraverso la sharing mobility e le buone pratiche di condivisione della mobilità.