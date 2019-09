"Tutti in campo con Giacomo", partita di beneficienza a San Giorgio delle Pertiche

Tutti in campo con Giacomo

Lions & Jack’s Friends vs Nazionale Calcio TV

Sabato 28 settembre dalle 14.30 Impianti Sportivi Comunali di S. Giorgio delle Pertiche (Pd)

Un pomeriggio evento che racconta il forte cuore di una famiglia e un grande progetto per ricordare Giacomo Nalon aiutando altri bambini costretti a un futuro in lotta contro il neuroblastoma, l’appuntamento è con”Tutti in campo con Giacomo” sabato 28 settembre dalle 14.30 presso gli impianti sportivi comunali di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova, con protagonista la Nazionale Calcio TV.

Scarica la locandina dell'evento

La famiglia ha deciso di attivare, in collaborazione con il reparto di Oncoematologia pediatrica di Padova, con nuova direttrice la Dott.ssa Alessandra Biffi e con la Dott.ssa Elisabetta Viscardi, nonché La Città della Speranza e la Fondazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma, un nuovo progetto di ricerca specifico sul Neuroblastoma chiamato proprio “Tutti in campo con Giacomo” al quale saranno interamente destinati i fondi raccolti.

Dettagli dell'evento

⚽ Partita del cuore “Tutti in campo con Giacomo”, Sabato 28 Settembre presso gli impianti sportivi di San Giorgio delle Pertiche in via Zuanon, tra la Nazionale Calcio TV (squadra del Gabibbo) e una squadra composta dall’associazione Lions Club e alcuni giocatori legati alla famiglia.

👓 L’evento benefico è stato organizzato per ricordare Giacomo Nalon, bimbo padovano di 9 anni scomparso lo scorso Gennaio a causa di un neuroblastoma, e sostenere altri bambini costretti a un futuro incerto.

Il ricavato verrà interamente devoluto al progetto “Tutti in campo con Giacomo” attivato in collaborazione con La Città Della Speranza, per la ricerca scientifica sul neuroblastoma infantile.

Programma:

Sabato 28 settembre 2019

💥 Ore 14.30 - Inizio spettacoli

💥 Ore 15.30 - Inizio partita presso l’impianto sportivo comunale di San Giorgio delle Pertiche (PD) in via Zuanon

💥 Ore 18.30 - Intrattenimento, musica, food and beverage!

Offerta per beneficienza:

✅ 25 euro tribuna centrale adulti;

✅ 10 euro parterre adulti;

✅ 2 euro Ragazzi fino ai 14 anni non compiuti.

Punti vendita per i biglietti

📍 Arsego

- Gelateria-pasticceria Marisa

- Vanzo Centrofer

- Esercenti aderenti a "Vivi Arsego"

- Associazione "Noi"

- Società sportiva "Ardisci e Spera"

- Centroveneto banca

📍 San Giorgio delle Pertiche

- Bar Emma

- Pizzeria Le Macine

- Centro del Sole

- Rizzatocalzature le Centurie

- Comune di SGDP

- Martina Staff

📍 Curtarolo

- Studioverde

- Bar Poncia

- Associazione "Noi"

- Pasticceria Gardellin

📍 Campodarsego

- Ristorante Da Giovanni

- Campodarsego calcio

📍 Camposampiero

- Quellogiusto - centro commerciale il Parco

- Fabio e Diego parrucchieri

- Pasticceria Macola

- Banda Bassotti

- Casarin

- Gioielleria Fagari

- Ristorante Il Corso

- Società sportiva Virtus Agredo

📍 Cittadella

- Rizzatocalzature Cittadella - Fontaniva

- Magnitudo parrucchieri di Moris

- Ottica Piccolo

- Icona

- Les Petits

- Concept hair&body Cittadella - Fontaniva

- Quellogiusto Cittadella - Galliera Veneta

📍 Castelfranco

- Fabio e Diego parrucchieri

📍 Borgoricco

- Trattoria Barison

📍 Marsango

- Ristorante La Bottiglia

- Union Marsango - Campo San Martino

- Ben-essere e danza

- Panificio di Marsango

- Cartoleria Sister’s Marsango - Busiago

📍 Padova

- Rizzato calzature Padova

- Pasticceria Forin Padova - Camin

🎟I biglietti saranno disponibili anche il giorno dell’evento presso la biglietteria dello stadio comunale di San Giorgio delle Pertiche, e presso i negozi che espongono la locandina.

❤ È possibile sostenere il progetto partecipando all’evento in programma, ma anche effettuando una donazione (IBAN: IT 59 F 08590 62810 000900022621 - CENTROVENETO BASSANO BANCA - F.LE DI ARSEGO - Causale: “TUTTI IN CAMPO CON GIACOMO” CITTA’ DELLA SPERANZA DI PADOVA) acon beneficiario "Città della Speranza".

