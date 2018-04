Campus estivo "Fuori Controllo" per bambini difficili, la presentazione al Cus Padova

I centri estivi del Cus Padova presentano il campus estivo "Fuori controllo" per l'estate 2018: nuove attività che si rifanno alla psicologia dell’infanzia si integreranno con le consuete attività sportive che caratterizzano i centri estivi targati Cus.

L'offerta

Si tratta di un campo estivo dedicato a bambini dai 3 ai 12 anni che manifestano comportamenti difficili da gestire come capricci, aggressività verbale o fisica, rifiuto di rispettare le regole, rifiuto di eseguire le richieste e ai loro genitori.

Lo scopo del campus "Fuori Controllo" è fornire ai bambini conoscenze rispetto alle emozioni spiacevoli che suscitano comportamenti inadeguati e abilità per affrontarle meglio.

Ai genitori si intende offrire la possibilità di aiutare i propri figli, imparando a costruire per loro un ambiente che favorisca l’autoregolazione e la riflessività, diventando loro stessi un modello di riferimento.

L'evento

La presentazione del progetto si svolge mercoledì 4 aprile alle 20.30 agli impianti sportivi L. Merigliano del Cus Padova per spiegare più dettagliatamente ogni aspetto.