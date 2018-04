Canale Fiorito 2018, la festa del primo maggio a Battaglia Terme

Non si può mancare al tradizionale appuntamento del 1 Maggio a Battaglia Terme che quest’anno si arricchisce di eventi e appuntamenti anche nel weekend precedente grazie alla collaborazione con il Circolo Parrochiale San Giacomo e i Commercianti di Battaglia Terme.

Programma

Domenica 29 aprile

Giornata a cura del Circolo Parrocchiale San Giacomo

Ore 8.45 - Escursione alla scoperta dell’Eremo camaldolese sul monte Rua con il Gruppo Escursionisti “Severino Arigliani” di Battaglia Terme. Ritrovo presso il piazzale della chiesa di S. Giacomo. Rientro previsto ore 13

Dedicato ai più piccoli al Parco Inps:

Ore 15.30 - Arcieri carraresi presso il Parco Inps. Laboratorio didattico per bambini e ragazzi che avranno la possibilità di scoccare la loro freccia.

Ore 16 - Laboratorio didattico per i bambini alla scoperta dei colori.

Ore 18 - Dimostrazione di tiro con l’arco con i maestri arcieri.

Stand gastronomico attivo dietro la Chiesa pranzo e cena.

Martedì 1 maggio

Manifestazione a cura dell’Amministrazione Comunale

Dalle ore 9 - Ponti storici e canali adornati con spettacolari allestimenti floreali

ore 10 - Corteo storico in abiti medioevali e tamburini darà il via alla giornata di festa

Mercatino di piante e fiori e prodotti a Km0 lungo viale Roma oltre al tradizionale mercatino di Hobbistica lungo il canale Via Terme e Viale Colli.

ore 11.30 - Animazione itinerante con trampolieri, musica e spettacoli di bolle di sapone a cura di Teatro invisibile

Giri turistici in barca a remi nel centro storico

ore 15 - Gruppo Jazz itinerante per le vie del paese

Intrattenimento e musica in via T. Terme con: Dino & Mattia

Concorso nazionale di arte floreale al Parco Inps a cura della Scuola Internazionale Mastrofioristi di Monselice con due prove mattino e pomeriggio. Premiazione al Parco Inps alle ore 17.30.

Negozi del paese aperti per l’occasione

Stand gastronomico con menù a tema.

Informazioni

Battaglia Terme Cultura Eventi

Facebook: Canale fiorito 2018

http://www.comune.battaglia-terme.pd.it/po/mostra_news.php?id=344&area=H

Tel. 049 525162

Parcheggi consigliati (Google Maps)

Via F.lli Rosselli

P.zza Don M. Romano

Strade chiuse al traffico

Via Roma da incrocio con Via Garibaldi

Viale Colli Euganei fino ad incrocio con Viale A. Volta

Via Terme

Via Traversa Terme

Piazza della Libertà

