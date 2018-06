"Tu leggi e il cane ascolta" alla libreria Zabarella

A tuo figlio non piace leggere? Fa fatica a concentrarsi? Ha paura di essere giudicato? Fagli provare una nuova esperienza: la lettura in compagnia di un cane! Le attività che prevedonol'ausilio di un animale - e di un cane in particolare - sono le più varie.

In Italia, come all'estero, negli ultimi anni sono stati avviati diversi progetti finalizzati a supportare il bambino a livello relazionale e psicologico.

E allora: vieni a trascorrere una piacevole ora in compagnia di un cane e a leggere un libro insieme a lui! Il bambino dovrà leggere un libro, fra quelli da noi selezionati - e fin qui nulla di strano - ma questa volta il pubblico cui la lettura è rivolta sarà un cane, un giovane esemplare, femmina, di razza golden retriever.

Gli incontri avranno la durata di un'ora, sono rivolti ad un numero massimo di 3 bambini. L'ingresso è libero (fino a esaurimento posti). è prevista la presenza di due specialisti in ambito psicoterapeutico e cinofilo. Il cane è perfettamente addestrato, perché proviene da un allevamento amatoriale padovano, il "Double chocolate", assiduo frequentatore della libreria.

Sono previsti TRE incontri a giugno:

Info web

Facebook https://www.facebook.com/events/444490952664664/