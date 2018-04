“Il cane buon cittadino”, incontri a Selvazzano

Serata Informativa e Prova Pratica “Il CANE ed il BUON CITTADINO” Vivere con il Tuo cane nella Comunità Urbana

Dettagli

La Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con il Centro Cinofilo Acquaviva Asd organizza “Il CANE ed il BUON CITTADINO” Vivere con il Tuo cane nella Comunità Urbana un incontro informativo sabato 28 aprile alle ore 20.45 al Centro Civico “F. Presca” a San Domenico e una prova pratica domenica 29 aprile alle ore 10 nella sede dell’Associazione Puppy Walker in via Schiavo 20. Un appuntamento dedicato ai proprietari di cani di qualsiasi razza, età e taglia con lo scopo principale di coniugare le conoscenze tecniche di base su come affrontare i “problemi quotidiani” in ambito cittadino con l’educazione civica e il rispetto della “Cosa Comune”. La conoscenza delle normative, dei rischi sanitari e dei metodi educativi del cane più opportuni, consentono di poter convivere civilmente in ambito urbano, godendosi al massimo e nel rispetto delle leggi, il proprio compagno di vita a 4 zampe.

“Abbiamo accolto di buon grado la proposta di questi Cittadini attivi – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – perché visto i quasi 4mila cani registrati all’anagrafe canina comunale riteniamo fondamentale conoscere e mettere in pratica le regole basilari di buona educazione per una serena convivenza. Durante la serata verranno affrontati molti argomenti per conoscere al meglio il nostro amico a quattro zampe e la novità è che ci sarà una prova pratica il giorno successivo all’incontro teorico seguiti da un istruttore cinofilo che mette a disposizione le sue competenze in modo del tutto gratuito”.

“Dico spesso, con molto orgoglio, che Selvazzano è una Città “Pet-Dog Friendly” – sottolinea l’Assessore ai Servizi alla Persona Giovanna Rossi – viste le numerose aree cani presenti, i distributori dei sacchetti per la raccolta delle deiezioni, la sensibilità che trovo spesso nelle persone che incontro. Purtroppo bastano pochi proprietari irrispettosi e poco educati perché partano generalizzazioni e grandi polemiche. Questo incontro vuole essere il primo delle iniziative che stiamo pensando per sensibilizzare l’intera Città sul tema perché vogliamo che Selvazzano diventi davvero un territorio “amico” degli animali”.

Programma

SABATO 28 APRILE ALLE ORE 20.45 PRESSO IL CENTRO CIVICO “F.PRESCA” A SAN DOMENICO

Durante la serata verranno trattati argomenti che daranno vita ad una eventuale discussione (domande/risposte):

Il cane non è un bambino!

La legislazione

Il senso civico

Il rispetto per chi non ha e/o non ama il cane

Il cane come “antenna” delle emozioni del proprietario (Pet Therapy spontanea)

Luoghi comuni e le problematiche tipiche:

Alimentazione: Crocchette o Naturale? dottoressa SILVIA SARTO, consulente in alimentazione canina

Capobranco e Aggressività

Collare, pettorina e museruola

Mi manca la parola… (Comunicare col corpo)

Richiamo

Camminare al guinzaglio

Come comportarsi in caso di aggressione

Alla serata, all’interno della sala, per motivi di sicurezza, NON possono partecipare i cani

DOMENICA 29 APRILE DALLE ORE 10:00 PRESSO LA SEDE DELLA PUPPY WALKER IN VIA SCHIAVO, 20 A SELVAZZANO DENTRO

2 ore di lavoro pratico col proprio cane in area esterna protetta

Relatore GIANCARLO MILITELLO - consulente cinofilo di Acquaviva Asd

Al fine di meglio organizzare gli incontri si prega di dare conferma

via e-mail m.baratella@comune.selvazzano-dentro.pd.it via messaggio 366 5736229

