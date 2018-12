Cantanatale Padova: un grande coro per i bambini di Pediatria, raduno ai giardini dell’Arena

La mattina del 23 dicembre, alle ore 10.30, tutta la città è invitata ai Giardini dell’Arena Romana con un vestito natalizio e anche solo un cappellino da babbo natale (chi non ce l’ha, può trovarlo ai Giardini in un apposito banchetto).

Ai Giardini dell’Arena un gruppo di coristi e cantanti professionisti, coordinati da Barbara Capaccioli, intoneranno alcune canzoni natalizie.

Quindi verrà dato a tutti i partecipanti di questa iniziativa benefica e gratuita, un foglio con scritto il testo della canzone di John Lennon “Happy Christmas”. La proveremo tutti insieme e speriamo di essere tantissimi!

A quel punto il gruppo del Cantanatale Padova si dirigerà verso l’ospedale di Padova che dista a 500 metri, e precisamente sotto il palazzo di Pediatria dove si eseguirà la canzone per un simbolico abbraccio a tutti i bambini ricoverati in Pediatria.

Si tratta della prima manifestazione solidale canora, libera a tutti e senza alcun costo di partecipazione. Il dono solidale che porteremo sarà la nostra presenza, la nostra voce, il nostro cuore!

Per questo è importante diffondere il messaggio ed essere in tantissimi domenica 23 dicembre alle ore 11 al raduno dei Giardini dell’Arena Romana di Padova (ampio parcheggio lì accanto, in piazzale Boschetti).

Leandro Barsotti è l’ideatore di Cantanatale.

Filippo Ascierto gestisce il progetto Giardini Arena.

L’iniziativa è in collaborazione del comune di Padova: assessore Antonio Bressa e sindaco Sergio Giordani.

Radio Company, diretta da Mauro Tonello, è partner ufficiale di Cantanatale e sarà presente ai Giardini dell’Arena con la sua musica natalizia.

Il Mattino di Padova, diretto da Paolo Possamai, è mediapartner di Cantanatale.

Per partecipare basta presentarsi domenica 23 dicembre alle 11 ai Giardini dell’Arena: uomini, donne, bambini di ogni età.

Grazie a Stefano Bellon per l’appoggio esterno. Grazie all’azienda ospedaliera per aver sostenuto il progetto. Grazie al primario di Pediatria Padova, Giorgio Perilongo.

Informazioni

info@leandrobarsotti.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/270611263814004/