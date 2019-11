Cantanatale Padova: un grande coro per i bambini di Pediatria, raduno in Prato della Valle

Natale è sinonimo di condivisione e solidarietà: ed è con questo spirito che torna Cantanatale, l’evento ideato da Leandro Barsotti per portare un po’ di gioia natalizia anche fra i piccoli ricoverati della Clinica Pediatrica di Padova.

Cantanatale è un coro formato da tanti volontari che si riuniscono per cantare dei brani natalizi sotto le finestre della Clinica Pediatrica: nel 2018 si è contato un migliaio di partecipanti, ma quest’anno l’evento mira a radunare un numero ancora più elevato di persone. L’appuntamento è per il 22 dicembre, dalle 9 alle 12, con raduno in Prato della Valle. Qui verrà allestito un punto ristoro e un palco in cui ci partecipanti potranno provare le canzoni di Natale prima di mettersi in marcia verso l’Ospedale di Padova. Una volta arrivato davanti a Pediatria, il gruppo si disporrà a formare un abbraccio ideale nei confronti dei piccoli guerrieri e, sotto la guida di un gruppo di artisti professionisti, intonerà i canti natalizi.

Non serve essere cantanti particolarmente dotati per partecipare: l’obiettivo dell’evento è stare insieme e collaborare ad un progetto comune, ossia portare un po’ di serenità a dei bambini che stanno affrontando un periodo difficile, proprio nel periodo natalizio. Tutti possono prendere parte all’iniziativa, basta registrarsi gratuitamente sul sito www.cantanatale.it per ricevere il cappellino rosso da indossare il giorno dell’evento e il kit della manifestazione.

L’evento è organizzato da un apposito comitato costituitosi per l’occasione. Per maggiori informazioni, è possibile scrivere un’email a carmelo@nicolamaioli.com o chiamare il numero 3895528969.

Info web

https://www.nataleapadova.it/eventi/cantanatale-2019-il-dono-di-padova-ai-bambini/

https://www.facebook.com/cantaNatale/

https://www.facebook.com/events/2425595094227347/

