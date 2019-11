"Cantantibus organis", a Padova canti di lode dal rinascimento al 2019

Due mondi musicali che si specchiano l’uno nell’altro. Rinascimento e musica contemporanea accostate, per scoprire nell’uno le radici dell’altra. In occasione della ricorrenza di Santa Cecilia, patrona della musica, il coro della Nova Symphonia Patavina e il Caterina Ensemble propongono un concerto per esplorare due diversi modi di approcciarsi alla spiritualità.

Costruendo un ponte tra le due epoche, intrecceremo tra loro musiche di autori provenienti da tutta Europa. Nel programma, una particolare attenzione alla musica a noi vicina, con recenti brani di tre compositori della scuola padovana: Kirschner, Peretti e Taschetti.

Iniziativa finanziata con il contributo dell’ESU – Azienda Regionale Per il Diritto allo Studio Universitario di Padova. Appuntamento il 24 novembre 2019.

