Cantare all’unisono dai balconi e dalle finestre l’inno alla gioia: la festa dell’Europa a Padova

Il 9 maggio di ogni anno, anniversario della dichiarazione di Schuman, si celebra la festa dell’Europa, per riaffermare l’idea di un’Europa di pace e unità.

L'evento

In questo periodo di restrizioni per la lotta al Coronavirus, non potendo organizzare alcun festeggiamento o cerimonia pubblica, la città di Nancy propone alle città gemelle di incontrarsi idealmente, sabato 9 maggio 2020 alle ore 18, fuori dalle finestre e dai balconi delle proprie abitazioni, per cantare all’unisono l’inno europeo “Ode alla Gioia”.

Il Comune di Padova aderisce alla proposta e invita tutti i cittadini a pubblicizzarla e farsene promotori.

Info web

https://www.padovanet.it/notizia/20200427/iniziativa-la-festa-delleuropa-2020-di-sabato-9-maggio