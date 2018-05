CantAutorando, i giovani cantautori padovani presentano i loro inediti a Limena

Daigo Music School ha il piacere di presentare una nuova rassegna musicale dedicata a giovani cantautori dal titolo CantAutorando.

Domenica 6 maggio al Teatro Falcone Borsellino di Limena si presenteranno al pubblico dodici artisti con il loro brano inedito e saranno accompagnati musicalmente da alcuni professionisti della scena musicale padovana in formazione acustica.

Alla chitarra acustica Paolo Valentini, alle percussioni Flavio Vezzaro e al piano Nicola Albano.

Il percoso di studi

CantAutorando è il frutto di un percorso didattico del master iniziato a ottobre 2017 in cui questi artisti sono stati guidati da un team di songwriter e produttori, tra cui il noto vocal coah e produttore Michele Fischietti (ha collaborato professionalmente con alcune delle realtà musicali più importanti tra cui X-Factor, Amici, Sony, Universal, Warner e Sugar), Cristiana Lirussi (vocal coach della Daigo Music School) e Nicola Albano (Produttore Daigomusic).

Nel percorso hanno preso coscienza di cosa vuol dire scrivere un brano musicale: passando dalle idee di partenza, melodie e testi, hanno poi sviluppato forme più complete di canzoni, sia in italiano che in lingua straniera. Hanno appreso anche gli aspetti legati all’arrangiamento, lavorando in team con musicisti professionisti in studio di registrazione, per poi approfondire gli aspetti della performance live che culminerà con l’esperienza di suonare con la band su un palco prestigioso.

In versione acustica per consentire al pubblico di ascoltare tutte le canzoni rapportate sullo stesso piano sonoro. Non ci sara gara né competizione, ma solo il piacere di presentare un lavoro creativo di altissimo valore.

Dettagli

La rassegna CantAutorando, alla sua prima edizione, è organizzata con la collaborazione e il patrocinio del comune di Limena che ha messo a disposizione il teatro.

L’ingresso è libero.

Inizio spettacolo alle ore 20.45.