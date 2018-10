Canti e Racconti nel centenario della fine della Grande Guerra (1918-2018)

Il 20 ottobre al Museo dell'Internamento il coro San Paolo presenta una serata di Canti e Racconti in occasione del centenario della fine della Grande Guerra (1918-2018).

Con la Grande Guerra si assiste ad una particolare diffusione dei canti, quasi tutti corali. Chi cantava? Cantavano i soldati e i graduati, qualche volta anche gli ufficiali, ma l'alpino cantava più di tutti. La musica, semplice ma diretta al cuore, unita a testi facili da ricordare, ha contribuito ad alimentare il mito degli Alpini, che furono particolarmente prolifici nel musicare le loro gesta. Non esisteva una scuola di canto, ma si imparava per strada durante le marce, nel cortile delle caserme, in osteria, a orecchio, per imitazione. I soldati cantavano per non essere tristi, per non avere fame, per reagire al sonno, per affrontare la paura. Il canto era una forma di preghiera perchè dava la forza di affrontare e vincere il profondo dolore che spesso li avvolgeva.

Al di là della forma, il contenuto di molti canti ha un carattere di spiritualità e ricorda che proprio quando la guerra sembra travolgere tutto e tutti nella sua spirale di violenza, il sentimento della vita e dell'amore affiora al di sopra di ogni istinto feroce e brutale. Grazie alle voci di oggi possiamo viaggiare nel tempo e rivivere in modo toccante le stesse emozioni di uomini che diedero così tanto alla Patria.

Coro San Paolo

Voci soliste: Camilla Giacometti, Paola Marcato, Andrea Guglielmi, Giovanni Bisoffi

Pianoforte: Elisabetta Bettio

Direttore: Cecilia Varotto

Programma

Non potho reposare - Giuseppe Rachel

O surdato 'nnammurato - A. Califano/E. Cannio

Ninna nanna - Trilussa/C. Baglioni

Ta pum - Anonimo

Signore delle cime - Bepi De Marzi

La bomba Imbriaga - Bepi De Marzi

In Flanders Fields - J. McCrae/L. Wynants

La guerra di Piero - Fabrizio De Andrè

I'm Dreaming of Home - Philippe Rombi

Informazioni

Associazione Nazionale Ex Internati

Federazione provinciale di Padova

viale dell'Internato Ignoto, 24 - 35128 Padova

tel. 049 8033041 - anei.padova@gmail.com

www.museodellinternamento.it - Facebook