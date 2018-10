Canti delle steppe della Mongolia, concerto alla Sala dei Giganti

La National Orchestra Of Inner Mongolia Bureau Of National Art presenta

Canti delle steppe della Mongolia

Appuntamento l'11 ottobre alle ore 21 in Sala dei Giganti, Padova.

Dettagli

A Padova le musiche, gli strumenti e la straordinaria tradizione vocale delle popolazioni delle steppe mongole.

Concerto a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti con entrata dalle ore 20.30.

Informazioni

Info: segreteria istituto Confuscio all’Università di Padova

istituto.confucio@unipd.it 0498271286

Evento facebook https://www.facebook.com/events/688246714864607/