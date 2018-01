Cantiere all'Opera, concerto lirico "Viaggio tra Francia e Spagna" al Teatro Barbarigo

Domenica 4 febbraio alle ore 17 al Teatro Barbarigo prosegue la VI° Stagione Concertistica di Cantiere all'Opera, con un concerto lirico strumentale dedicato al mondo musicale franco-spagnolo dal titolo "Viaggio tra Francia e Spagna". In programma musiche di raro ascolto e melodie legate alla terra iberico-francese di Isaac Albéniz, Georges Bizet, Léo Delibes, Gabriel Fauré, Reynaldo Hahn, Jules Massenet, Francisco Tárrega, interpretate dal soprano Laura Vasta, dal chitarrista padovano Fabio Corsi e dal pianista Dragan Babic.

La presentazione è affidata al regista Alessandro Bertolotti.

