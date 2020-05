Il weekend del 30-31 maggio 2020 arriva #CantineAperteInsieme edizione speciale virtuale: l’evento più amato dagli enoturisti che da oltre 25 anni porta alla scoperta dell’Italia del vino quest’anno diventa online, smart e social, in attesa di accogliere nuovamente i turisti in cantina. Un evento che arriverà direttamente a casa vostra, grazie anche alla collaborazione con iorestoacasa.delivery

Come funziona

Quest’edizione sarà sicuramente diversa da quelle precedenti ed è stata pensata per soddisfare le molteplici sensibilità: ci saranno aziende agricole che apriranno le loro porte per le visite nei vigneti e in cantina, altre invece rimarranno in contatto con gli enoappassionati tramite dirette su Facebook e Instagram.

Le cantine a Padova

CÁ LUSTRA Az. Agr.

Via S. Pietro, 50

35030 Faedo di Cinto Euganeo PD

Cel. 337 - 521596 Tel. 0429 - 94128

info@calustra.it

www.calustra.it

CONTE EMO CAPODILISTA - LA MONTECCHIA

Via Montecchia, 16 35030 Selvazzano Dentro PD

Tel.049 - 637294

lamontecchia@lamontecchia.it

www.lamontecchia.it

IL PIANZIO Fam. Selmin

Via Pianzio, 66

35030 Galzignano Terme PD

Tel.049 - 9130422

info@ilpianzio.it

www.ilpianzio.it

LA MINCANA-DAL MARTELLO

Via Mincana, 52

35020 Due Carrare PD

Tel.049 - 525559

info@lamincana.it

www.lamincana.it

MAELI

Via Dietro Cero, 1/C 35030 Baone PD

Cel.0429-538144

info@maeliwine.com

www.maeliwine.com

SALVAN - VIGNE DEL PIGOZZO

Via Mincana, 143 35020 Due Carrare PD

Tel. 049 - 525841

info@salvan.it

www.salvan.it

VILLA CAPODAGLIO - CAPODAGLIO Az.Ag.

Via Montemanco,2

35020 Due Carrare PD

Cel. 348 - 7634454

amministrazione@villacapodaglio.com

www.villacapodaglio.com

