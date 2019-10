Cantine aperte 2019, gli eventi a Ca’ Lustra

Cantine aperte in vendemmia in Ca’ Lustra, appuntamento domenica 20 ottobre. Sabato 19 “Degustazione verticale di A’ Cengia”

Dettagli

Sabato 19 ottobre ore 16.45

“Degustazione verticale di A’ Cengia”

Come da tradizione in occasione di Cantine Aperte in Vendemmia proponiamo una degustazione guidata il sabato sera alle ore 16.45 nella nostra sala degustazione.

Il protagonista della degustazione sarà il nostro Moscato Secco ‘A Cengia.

14 annate di uno dei bianchi più espressivi dei Colli Euganei per un viaggio nel tempo attraverso 15 anni di storia: dall’annata più vecchia in degustazione (2004) a quella più giovane e non ancora in bottiglia (2018).

Scoprirete come nel tempo abbiamo sperimentato l’uso di Moscato Bianco e Giallo in vinificazioni più o meno tradizionali, provato macerazioni e tagli, cercando sempre di raggiungere il miglior equilibrio possibile fra struttura e aromi.

Vi immergerete così nelle diverse caratteristiche evolutive che i vini acquisiscono a seconda dell’andamento climatico, dello stile e dell’età.

Costo: 15 euro a persona

Prenotazione obbligatoria, i posti sono limitati.

Per effettuare la prenotazione sono richiesti nome, cognome e un recapito telefonico.

Per prenotare: 0429-94128 – info@calustra.i

Info e prenotazioni

www.calustra.it – 0429-94128 – info@calustra.it

È richiesta prenotazione per le degustazioni guidate, non per la partecipazione alla giornata di Cantine Aperte in Vendemmia.

In caso di maltempo l’evento si terrà in bottaia.

---

20 ottobre 2019 dalle 10.30 alle 18.30

È arrivato l’autunno. La nuova stagione incalza portando con sé nuovi colori e profumi che ci accompagnano durante i lavori della vendemmia. Per festeggiare insieme questo momento dell’anno stiamo organizzando una giornata di festa che si terrà domenica 20 ottobre. Una giornata interamente dedicata a prodotti enogastronomici dei Colli Euganei che accompagneranno i nostri vini.

Degustazione dei vini Ca’ Lustra - Zanovello

Dalle 10.30 alle 18.30 proporremo in degustazione tutti i vini Ca’ Lustra – Zanovello e Zanovello Sicilia. Saranno in assaggio liberamente con l’acquisto di calice e bisaccia al costo di 10 euro a persona.

Degustazione in bottaia

Durante tutto il giorno potrete assaggiare assieme a Marco Zanovello i vini nuovi del 2019 direttamente dalla botte. Scoprirete i metodi di vinificazione, lo stile e le motivazioni che stanno alla base delle nostre scelte in cantina. La partecipazione è gratuita. Non è necessaria la prenotazione.

Degustazione guidata “Il bicchiere fa la differenza”

Nell’arco della giornata avrete inoltre la possibilità di partecipare a una degustazione inconsueta. Nell’ambiente riservato della nostra sala degustazione verrete condotti dalla Sommelier Elisa Stocchiero nell’assaggio di due vini, un bianco giovane e un rosso evoluto, in 5 bicchieri diversi. Scoprirete così lo spessore che può acquisire un vino se esaltato nel bicchiere giusto.

Orari: ore 11 - 13 -15 - 17

La durata della degustazione è di tre quarti d’ora circa.

Costo 3 euro a persona. È preferibile la prenotazione, i posti sono limitati.

Per effettuare la prenotazione sono richiesti nome, cognome e un recapito telefonico.

Per prenotare: 0429 94128 – info@calustra.it

Proposte gastronomiche

Dalle 11 alle 18.30 troverete Stefano Sinigaglia, per gli amici “Baluba”, un appassionato cultore dell’enogastronomia euganea che ha deciso di “cambiare vita”. Dopo aver condotto per 30 anni bar ed enoteche ha scelto di mettersi su ruote costruendosi uno spazio su misura per proporre solo i prodotti artigianali dei Colli Euganei. Troverete quindi pane e schissotto dei nostri Colli, formaggi vaccini di Valnogaredo e salumi artigianali.

Punto vendita

Il punto vendita sarà aperto durante tutto il giorno per i vostri acquisti. Come di consueto, e solo nella giornata di Cantine Aperte, sui vini offriamo uno sconto particolare: il 10% per l’acquisto di scatole da 6 bottiglie anche assortire (escluse le bottiglie in formato Magnum e la Verticale di Moscato Secco ‘A Cengia)

Evento facebook https://www.facebook.com/events/407045333523427/