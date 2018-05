Cantine aperte a Ca’ Lustra

Torna Cantine Aperte, l’appuntamento più atteso dell’anno in Ca’ Lustra domanica 27 maggio dalle 10 alle 19.

Dettagli

Da alcuni anni promuoviamo l’evento ideato dal Movimento Turismo del Vino arricchendo la nostra consueta offerta grazie ai produttori di una regione ospite e alle loro specialità.

In questa ventiseiesima edizione protagonista sarà l’Associazione Pugliesi Padova, che, riconosciuta ufficialmente dalla Regione Puglia, valorizza con entusiasmo il proprio territorio.

Ecco come si svolgerà la giornata

Ore 10 apertura dei banchi d’assaggio di tutti i nostri vini; possibilità di visita ai vigneti (fino alle 11)

Ore 11.30 apertura dell’Arcipelago dei sapori della Puglia

Ci sarà la coreografica presenza di Francesca Francioso, ballerina di Pizzica, e Dario Stincone, tamburellista salentino.

Dalle 11.30 visite alla cantina, ogni mezz’ora circa, con la guida dei titolari. Non è necessaria prenotazione.

Il cortile di Ca’ Lustra si trasformerà dunque in una piazza dei sapori in cui sarà possibile la degustazione dei prodotti tipici pugliesi accompagnati dai nostri vini, per una giornata dedicata al gusto e al divertimento.

L’ingresso a 10 euro, comprensivo di tasca e calice, darà accesso alla degustazione libera di tutti i vini.

Per ogni biglietto 2 euro saranno devoluti in beneficenza.

Quest’anno sarà destinata all’Associazione Casa Amica, struttura educativa di Monselice che accoglie minori con problemi relazionali e sociali. In questo centro diurno i ragazzi imparano a “costruirsi” e ad accettare la situazione in cui vivono (molti sperimentano vicende familiari complesse) in un ambiente sereno.

Vi invitiamo dunque ad assaggiare le novità della nostra produzione e i cambi di annata avvenuti nelle ultime settimane.

Come sempre, ma solo nella giornata di Cantine Aperte, su tutti i vini offriremo sconti particolari: il 10% per acquisti di almeno 6 bottiglie assortite, il 15% per acquisti a cartone intero di uno stesso vino.

Specialità pugliesi

Le specialità culinarie saranno acquistabili a parte a costi variabili da 2,50 a 8 euro.

Spiedino pugliese con salumi, tarallini e olive verdi di Cerignola

Conchetta di tarallini di vari gusti

Conchetta di olive verdi di Cerignola

Frittelle baresi

Focaccia barese

Panzerotto pugliese

Rustico leccese

Friselline piccanti con salsa piccante, salumi misti tagliati a mano (bufalo, bovino, suino) e olive verdi di Cerignola

Friselline con pomodori secchi e melanzane sott’olio

Frisa con pomodori e olio extra-vergine di oliva

Pasta fredda: orecchiette, pomodoro fresco, cacio ricotta e olio extra-vergine di oliva

Orecchiette alle cime di rapa

“Sagne Ncannulate” al pomodoro, basilico e cacio ricotta

Purea di fave con cicorie, pomodori secchi sott’olio, frittelle baresi, frisellina, tarallini e pane

Piatto del contadino: frisa con pomodorini e olio extra-vergine di oliva, pomodori secchi, lampascioni, melanzane sott’olio e olive verdi di Cerignola

Piatto con salumi misti, formaggio pecorino, rape sott’olio, tarallini, pane

Piatto con bufalina, burratina, cacio cavallo, pomodori sott’olio, olive verdi di Cerignola, tarallini e pane

Dolcetti di pasta di mandorla

Pasticciotto leccese

Uno spettacolo tra i vigneti

Cantine Aperte sarà anche una buon occasione per conoscere il ricco calendario degli spettacoli estivi all’Anfiteatro del Venda, previsti per molti weekend fino a settembre.

Domenica 27 Maggio la proposta sarà “All-Star Comedy: For Laughs’ Sake”. Dalle 16 al tramonto si susseguiranno sul palco 6 attori in uno spettacolo di Stand Up Comedy: un microfono, un comico, il pubblico e un solo scopo, quello di ridere.

Concerto organizzato da Everywheregigs. Info su: www.anfiteatrodelvenda.it

Servizio navetta

Quest'anno abbiamo istituito un servizio navetta per agevolare l'accesso alla cantina. Potrete parcheggiare nei pressi della Chiesa di Faedo (a 500 mt dall'azienda) e usufruire del servizio gratuito.

L'evento è garantito anche in caso di maltempo.

Per maggiori informazioni: www.calustra.it - info@calustra.it – 042994128

L'evento si terrà presso Ca' Lustra - via San Pietro, 50 - Faedo di Cinto Euganeo (Pd)