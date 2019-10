Cantine aperte: vini & cicchetti a San Martino a Quota 101

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2425305627723592/

Domenica 10 novembre la cantina a Torreglia Quota 101 sarà aperta per farvi assaggiare i nostri vini, in abbinamento ai quali il bacaro La Cascina di Dolo (VE) proporrà in abbinamento qualche gustosa tipicità gastronomica regionale e stagionale.

Domenica 10 novembre

Cominceremo alle 12 e staremo aperti fino alle 19, circa. Il costo di ingresso è di 5 euro e comprende 3 degustazioni di vino.

Ci sarà l’opportunità di completare la propria degustazione con le proposte gastronomiche e i tipici cicchetti veneziani preparati da La Cascina con ingredienti regionali stagionali (il costo per il cibo è a parte).

Sarà un'ottima occasione anche per una visita guidata alla cantina, ancora profumata di vino in fermentazione e per un incontro rilassato e conviviale con una splendida vista sui vigneti ,colorati d’autunno.

Per gli amanti della natura e delle passeggiate ci sono tanti sentieri attorno alla cantina, che vi segnaliamo qui:

- Il Sentiero di Monte Ortone ▶ https://goo.gl/bNvMH9

- Antichi sentieri sopra Luvigliano ▶ https://goo.gl/mC2W6m

- Percorso storico naturalistico del Roccolo Bonato ▶ https://goo.gl/h2gQgM

Sabato 9 novembre

La cantina sarà aperta anche sabato 9 novembre dalle 9 alle 18 per visite e degustazioni guidate. su prenotazione.

Per maggiori informazioni scrivere a marketing@quota101.com o telefonare al 347/7685162.

Cantine Aperte a San Martino è un evento promosso a livello nazionale dal Movimento Turismo del Vino Italia Italia e regionale da Movimento Turismo Vino Veneto.

English

Sunday, November 10th Quota 101 will be open to welcome wine lovers and tourists for the special day of San Martino. The perfect occasion to meet up with your friends and enjoy good and natural wines in a convivial way and a rural setting.

With the ticket of 5 € you'll get three wine tastings. You’ll also have the chance to take your food complement made with the typical Venetian “cicchetti” by il bacaro La Cascina with seasonal and regional ingredients. The cost for the food is NOT included in the 5€.

OPENING TIMES: noon-7pm

There will also be the chance to tour the winery for free discovering more about us and our wines.

For those who have a thing for the nature and hiking, we suggest the following paths in the surroundings of the winery:

-Il Sentiero di Monte Ortone ▶ https://goo.gl/bNvMH9

-Antichi sentieri sopra Luvigliano ▶ https://goo.gl/mC2W6m

-Percorso storico naturalistico del Roccolo Bonato ▶ https://goo.gl/h2gQgM

Quota 101 will be open even Saturday, November 09th, from 9 am till 6 pm. As usual, you can stop by for tasting our wines and learning more about Quota 101. If you'd rather a complete guided tour, please book it in advance. For more INFORMATION please mail at marketing@quota101.com or call +39 347 7685162.