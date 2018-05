Cantine in Fiore a Villa Widmann di Bagnoli

Da una sinergia tra amministrazione comunale e la fam. Borletti si propone un evento nuovo e unico per Bagnoli e per il territorio del Conselvano: Cantine in Fiore.

L'evento propone l'apertura straordinaria della Cantina storica di Villa Widmann con il nostro famoso Friularo di Bagnoli e esposizione di fiori e piante in villa, visite guidate alla cantina storica, alla villa e alle statue del Bonazza.

È un evento organizzato in collaborazione con l'associazione Kaleidoscopio e la ProLoco di Bagnoli di Sopra. Ci saranno, oltre a tanti calici del Grande Vino della Serenissima Repubblica, il Friularo DOCG appunto, tanti fiori e piante, musica e cantanti dal vivo, stuzzichini gastronomici tipici, ristorante con piatti tipici come il risotto al vin Friularo, sbandieratori e armigeri per un evento particolare!

Orario continuato dalle 9 alle 19.

Info web

https://www.facebook.com/ProLocoBagnoli/